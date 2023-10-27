مشاركات دولية لافتة في مهرجان «القاهرة لموسيقى الجاز»

احتضنت الجامعة الأميركية بالقاهرة مساء الخميس حفل افتتاح الدورة الـ15 من مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز، الذي من المقرر أن يستمر حتى الثالث من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بحضور عدد كبير من عازفي ومحبي موسيقى الجاز بالوطن العربي والعالم.

تشهد النسخة الجديدة من المهرجان مشاركة فنانين وفرق موسيقية من 14 دولة، إسبانيا وأستراليا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا، بجانب مشاركات من بولندا والدنمارك وسويسرا وليبيا وليتوانيا وفرنسا، إضافة إلى فنلندا والنمسا واليابان، مع مشاركة مميزة لأبرز التجارب المصرية.

وبسؤاله عن أهمية المهرجان، قال صلاح: «منذ الدورة الثالثة عشرة، أخذنا على عاتقنا التوسع في فعاليات المهرجان، وأصبح يقام على مدار 9 أيام بمشاركات دولية من جميع أرجاء العالم، حيث إن هدفنا الرئيسي والأساسي هو نشر موسيقى الجاز، وتعريف الجمهور بها، خصوصا أنها موسيقى سهلة ومحببة للأذن، ربما نستمع لها دوما في حياتنا اليومية دون أن نعرف أن ما نسمعه هو عبارة عن مقطوعات من موسيقى الجاز». headtopics.com

يبتعد المعرض عن تقليدية العرض، فلا تستضيفه غاليري أو قاعة فنية مجهّزة حيث يرتبط مكانه بقصته، بل منزل وزير الريّ المصري الراحل أحمد علي كمال، في منطقة «غاردن سيتي»، أحد الأحياء الشهيرة في وسط العاصمة، وذلك بعدما استلهمت حفيدته الفنانة التشكيلية ندى بركة فكرة استخدام بيته القديم، بما يضمّه من أرشيف حول الهندسة والريّ، لبناء عالم فني موازٍ ومتكامل، واستكشاف جماليات المكان القديم وتفكيك أرشيفه الذي يغلب عليه الطابع الهندسي والعناصر البصرية.

أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الجمعة، عن لجنة تحكيم دورته العشرين، التي تنظم بين 24 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين. وسيمنح المهرجان «النجمة الذهبية» لواحد من 14 فيلماً طويلاً، تعد أول أو ثاني عمل لمخرجيها، تشارك في المسابقة الدولية لهذه الدورة، المخصصة لاكتشاف سينمائيين من جميع أنحاء العالم. headtopics.com

وينتمي الفنانون المشاركون في هذا المعرض، حسب المنظمين، إلى «أجيال متعددة وتجارب وأساليب فنية متجددة»، وهم «يختصرون تاريخ الفن التشكيلي المغربي المعاصر، كما كتبته مدرسة تطوان وسطرت حروفه وأشكاله على مدى عقود من الزمن»، في حين «يلتقون اليوم في القاعة التي تحمل اسم الأستاذ الأول محمد السرغيني ليعلنوا، بصوت واحد، تضامنهم مع فلسطين، بكل ما أوتوا من تصورات ورؤى خلاقة، وبراعة وحذاقة».

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