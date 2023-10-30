مشاجرة نسائية في مقهى بحائل والشرطة تتدخل

أثار مقطع فيديو وقوع مشاجرة عنيفة بين عدد من الفتيات داخل مقهى، غضب السعوديين.وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق مغرد قائلا:"مشكلة الصراحة الشباب إذا تضاربوا ممكن تفك بينهم، البنات كيف تفك بينهن، وأغلب المضاربات نشوفها مافي أحد يقدر يفك".

من جهتها، ضبطت شرطة منطقة حائل 6 نساء ظهرن في مشاجرة بينهن في محتوى مرئي بمكان عام، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن.

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حائل.. ضبط 6 نساء ظهرن في مشاجرةضبطت شرطة منطقة حائل، اليوم، 6 نساء ظهرن في مشاجرة بينهن، خلال محتوى مرئي بمكان عام. اقرأ أكثر ⮕

أبها تتذيل قائمة عدد المقاهيتجاوز عدد المقاهي بالمملكة الـ3 آلاف مقهى، حسب ما أكدته أنشطة وخدمات المطاعم بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تصدرتها منطقة الرياض بعدد 1068 مقهى، وجاءت جدة ثانيًا، تليها الطائف،... اقرأ أكثر ⮕

«لا ليغا» بوليفارد الرياض يحرك مشاعر «الظاهرة» رونالدوشهد النجم البرازيلي المعتزل والملقب بـ«الظاهرة» رونالدو نازاريو، وإلى جانبه البرتغالي فيغو، تدشين مقهى «لاليغا» وذلك في بوليفارد الرياض سيتي. اقرأ أكثر ⮕

مسيرة نسائية في كوسوفو تضامنا مع الشعب الفلسطينينظمتها رابطة 'الفكر والعمل النسوي' غير الحكومية - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

حشود غاضبة تقتحم مطاراً في داغستان احتجاجاً على هبوط طائرة إسرائيلية.. وموسكو تتدخلأعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام اقرأ أكثر ⮕

حشود غاضبة تقتحم مطار في داغستان احتجاجاً على هبوط طائرة إسرائيلية.. وموسكو تتدخلأعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام اقرأ أكثر ⮕