مسيّرة روسية تنقض على دبابة تابعة للقوات الأوكرانية

"أحزمة نارية" تستهدف محيط مستشفى القدس وغارات عنيفة على"الكرامة" وجباليارشقات صاروخية جديدة على أهداف عسكرية ومدن إسرئيلية بينها تل أبيب في ساعات المساء (فيديو)سؤال من نيبينزيا يحرج واشنطن والغرب

RTARABIC: مسيرة روسية 'FPV' تستهدف وتدمر دبابة أوكرانية في منطقة العملية العسكريةنشرت الدفاع الروسية لقطات لحظة استهداف وتدمير دبابة تابعة للقوات الأوكرانية من قبل مسيرة روسية طراز 'FPV' في منطقة العمليات العسكرية.

RTARABIC: مسيّرة روسية تنسف مدفعا تابعا للقوات الأوكرانيةمسيّرة روسية تهاجم مدفعا مموها ذاتي الدفع من طراز 'دانا' وتدمّره بضربة مباشرة.

RTARABIC: القائد العام للجيش الأوكراني يشيد بالطيران الروسي وبقدرات الحرب الإلكترونيةأشاد القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بسلاح الطيران الروسي، وبوحدات الحرب الإلكترونية.

RTARABIC: 'كتائب القسام': دمرنا آلية إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة مضادة للدروعأعلنت 'كتائب القسام'، اليوم الأربعاء، عن تدمير دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت متوغلة شرق حي الزيتون في قطاع غزة، بقذيفة 'الياسين 105'، مؤكدا اشتعال النيران فيها.

AAWSAT_NEWS: قائد الجيش الأوكراني: جبهة القتال قد تصبح مشابهة لخنادق الحرب العالميةقال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، أمس (الأربعاء)، إنه يرى جيشه محاصراً في حرب تموضع ثابتة، بعد أكثر من 20 شهراً من الغزو الروسي.

RTARABIC: 'كتائب القسام' تستهدف دبابة وجرافة للجيش الإسرائيلي بقذيفتي 'الياسين 105'استهدفت 'كتائب القسام' دبابة وجرافة تابعتين للجيش الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة بقذيفتي 'الياسين 105'.

