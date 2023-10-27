مسيرات ليلية حاشدة في مدن عربية وعالمية تنديدا بالعدوان على غزة (شاهد)

كما تظاهر الآلاف في كل من العاصمة الأردنية، عمان، ومدن إسطنبول وأنقرة وديار بكر التركية، ومدينة كولين في الدنمارك، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومطالبين بوقف المجازر والعدوان بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.اظهار أخبار متعلقة

وتشن دولة الاحتلال منذ 3 أسابيع، عملية عسكرية على قطاع غزة، أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. headtopics.com

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مدن الضفة تشهد مسيرات حاشدة تنديدا بالحرب على غزةخرجت مسيرات بالآلاف عقب صلاة الجمعة في مدن وبلدات الضفة المحتلة، بحسب مراسل الأناضول. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

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الأطفال الضحايا في غزة 'وصمة عار على ضميرنا الجماعي'حرب غزة: الأطفال الضحايا في غزة 'وصمة عار على ضميرنا الجماعي' اقرأ أكثر ⮕

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