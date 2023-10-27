مسيرة احتجاجية صامتة في زاهدان الإيرانية

https://aawsat.

وفي جزء آخر من خطبة اليوم، طلب إسماعيل من المصلين في زاهدان العودة إلى منازلهم بـ«هدوء وصمت تام»، وأن يتحلوا بـ«بعد النظر»، وأن يتوخوا الحذر من «العملاء المندسين بينهم». وقال مخاطباً أهالي زاهدان: «لقد صرختم في العام الماضي بظلمكم ومطالبكم، ولكن بعيداً عن المسيرات والهتافات، هناك طرق أخرى سيتم اتباعها».

وبحسب بعض المواطنين، قامت قوات النظام الإيراني بإغلاق بعض الشوارع في مدينة زاهدان منذ صباح اليوم (الجمعة)، ومنعت الأهالي من المشاركة في صلاة الجمعة. وغادر أهالي زاهدان المسجد بصمت بعد الصلاة، بناءً على طلب مولوي عبد الحميد. headtopics.com

واستمرت الأجواء الأمنية في عدد من مدن محافظة بلوشستان إلى جانب اعتقال المواطنين، منذ يوم 30 سبتمبر (أيلول) العام الماضي (جمعة زاهدان الدامية) حتى الآن.وكانت منظمة العفو الدولية نشرت الخميس تقريراً حول كيفية قمع المتظاهرين في المناطق البلوشية في إيران. وأعلنت أن «قوات النظام الإيراني كثّفت من القمع الوحشي ضد المتظاهرين البلوش لمنع تجمعهم الأسبوعي في زاهدان».

كما أكدت منظمة العفو الدولية، في بيانها، الجمعة الماضي، أن «قوات الأمن لجأت إلى الاستخدام غير القانوني للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، والاعتداء الشديد على المتظاهرين، والاعتقالات الجماعية التعسفية، والاختفاء القسري وغيره من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة». headtopics.com

ودعت حكومات العالم إلى «دعوة السلطات الإيرانية فوراً إلى وقف الاستخدام غير القانوني للقوة القسرية والأسلحة النارية ضد المتظاهرين السلميين، والتوقف عن تعذيب المعتقلين، وإطلاق سراح الأطفال وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم».واشنطن: بايدن بعث رسالة تحذر خامنئي من استهداف القوات الأميركية

اقرأ أكثر:

aawsat_News »

الجيش الإيراني يجري مناورات ضخمة 'من أجل مواجهة التهديدات والتغييرات القادمة'تبدأ القوات البرية الإيرانية غدا الجمعة مناورات 'اقتدار 1402' في منطقة نصر آباد العامة في أصفهان. اقرأ أكثر ⮕

'اوقفوا حرب غزة'.. محتجون يهود يعتصمون بغرف أعضاء بالكونغرس الأمريكيومتظاهرون آخرون يتجمعون في ساحة بالعاصمة واشنطن وينظمون مسيرة تضامن مع فلسطين - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

الصدر يطالب بغلق السفارة الأميركية في بغداداستهدفت فصائل عراقية مسلحة، الجمعة، قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب العراق بطائرة مسيرة. اقرأ أكثر ⮕

بعد حادث طابا.. شاهد سقوط مقذوف 'مجهول' في نويبع بمصربعدما أفاد المتحدث العسكري المصري، فجر اليوم بسقوط طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا المحاذية للحدود الإسرائيلية، سقط مقذوف في مدينة نويبع، على البحر الأحمر.و اقرأ أكثر ⮕

مسيرة في طابا ونويبع على البحر الأحمر.. طائرات مصر تتأهببعدما أعلن الجيش المصري أن طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا بوقت سابق اليوم، أفيد بسقوط مقذوف في مدينة نويبع، جنوب سيناء أيضا، على البحر الأحمر.فقد أكد مصدرا اقرأ أكثر ⮕

العراق.. استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيّرةحزب الله في لبنان قال إن جبهة المقاومة الإسلامية في العراق نفذت هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد العسكرية - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕