مسنة فلسطينية تبعث برسالة صمود من فوق أنقاض بيتها المدمر في غزة (شاهد)

وقالت المسنة وهي تجلس فوق ركام المنزل:"ما بدنا رحمة إلا رحمة الله علينا، واللي من الله عالعين والراس، نحمد الله ونشكره يا بني".

وأضافت:"ما زال الشباب بخير، ربنا راح يعوضنا يا رب"، متابعة؛"إن شاء الله لنا الآخرة، بدناش إياها الدنيا، الدنيا زوال، ما بدوم إلا وجه الله والعمل الصالح".واستشهد أكثر من 8 آلاف مدني منذ العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري.تغطية صحفية: فلسطينية من قطاع غزة:"ما زال الشباب بخير، ربنا راح يعوضنا".

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