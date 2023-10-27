مستوطنون يعلقون دمى ملطخة بالدماء على مدرسة فلسطينية شرقي الضفة

قال ناشط فلسطيني، الجمعة، إن مستوطنين يهود علقوا دمى ملطخة بالدماء على مدرسة فلسطينية شرقي الضفة الغربية.

وأضاف حسن مليحات الناشط في منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية)، للأناضول، إن"مجموعة من المستوطنين علقوا دمى ملطخة بالدماء على مدرسة عرب الكعابنة" غربي مدينة أريحا.وبين مليحات أن"التجمعات البدوية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لهجمة كبيرة من قبل المستوطنين لدفعهم للرحيل مستغلين الحرب على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر، نفذ المستوطنون ما يزيد عن 280 اعتداء في الضفة الغربية، قتل خلالها 7 فلسطينيين بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة. headtopics.com

ولليوم الـ21 على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة في إطار عملية عسكرية سماها"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين. وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة"حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية"طوفان الأقصى"، ردا على"اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​

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