مستوطنة تودع ابنها للمشاركة في العدوان: 'يجب قتل الفلسطينيين وتدمير المستشفيات' (شاهد)

ڤيديو بثّته قناة “يورو نيوز” الأوروبية، يجب أن تشاهده الشعوب العربية التي تطبّع حكوماتُها مع الاحتلال الصهيوني، والشعب السعودي الذي تريد حكومته إتمام…يأتي ذلك في ظل سيادة الخطاب الفاش في عموم دولة الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة عقب معركة"طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، وألحقت خسائر تاريخية في صفوف الاحتلال.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARABI21NEWS: هكذا حرّض ليندسي غراهام على قتل مزيد من الفلسطينيين في غزة (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕

TRTARABI: 'يرقى لجرائم حرب'.. تنديدات أممية واسعة عقب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليالاقى العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، تنديداً أممياً واسعاً، إذ اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه 'قد يرقى إلى جرائم حرب'.

مصدر: TRTArabi | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 10 آلاف شهيد ومفقود وتدمير 35 ألف منزل في العدوان على غزةوثقت وزارة الأشغال الفلسطينية تدمير قوات الاحتلال خلال قصفها الجوي والبري على قطاع غزة نحو 35 ألف منزلاً منذ بدء العدوان على القطاع والمستمر لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: السفراء العرب في إيرلندا يناقشون الوضع في غزة ووقف العدوان الإسرائيليالسفراء العرب في إيرلندا يناقشون الوضع في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: حنان عشراوي لـCNN: الطريقة الوحيدة لحصول إسرائيل على الأمن هي أن يتمتع الفلسطينيون بحقوقهمقالت حنان عشراوي، السياسية الفلسطينية السابقة ومفاوضة السلام، لكريستيان أمانبور من شبكة CNN إنه يجب على إسرائيل أن تعترف بأن الفلسطينيين يتمتعون بحقوق متساوية.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: سيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةسيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن وقال بيرني ساندرز خلال كلمة له داخل مجلس الشيوخ الأمريكي: إن الأولوية الأولى في غزة يجب أن تكون لوقف القصف،

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕