مستشار سابق لرئيس أوكرانيا: نظامنا المصرفي إلى انهيار ويجب إقالة زيلينسكي

وقال المستشار السابق وهو خبير اقتصادي، مخاطبا مسؤولي بلاده والرئيس فلاديمير زيلينسكي، عبر موقع"يوتيوب":"شغلوا أدمغتكم. إذا لم يتوقف (القتال) الآن، فسوف تنهارفي مكان ما في شهر ديسمبر، وسوف ينهار النظام المصرفي أيضا. على العموم، هذا، على سبيل المثال، أسوأ من انهيار عملة اليورو. والجبهة بأكملها. لا ينبغي لنا أن نسمح لهذا أن يحدث. سوف تذرف دموع من دم".

وبحسب ما أشار إليه الكرملين فإنه لا توجد حاليا أي مقدمات تشي بانتقال الأوضاع الحالية إلى الاتجاه السلمي، وإن الأولوية المطلقة لموسكو هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر الوسائل العسكرية.أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة في طابا.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.

قام عدد كبير من المصريين بمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل والتابعة للدول الغربية وشركات إسرائيلية تنتشر تحت مسميات مختلفة في الكثير من البلدان.أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ هجوما جويا ضخما وعنيفا على عدة مناطق في القطاع، والقصف المدفعي لا يزال مستمرا منذ ساعات على المناطق الشرقية.أفادت وسائل إعلام سويدية أن المهاجر العراقي سلوان موميكا الذي نظم عدة احتجاجات في السويد بسبب حرق القرآن، لم يتم تجديد تصريح إقامته، وسيتم ترحيله مع منعه من العودة لمدة خمس سنوات. headtopics.com

نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا متضمنا ما تم الاتفاق عليه في قمة السلام بالقاهرة يوم 21 أكتوبر الماضي، تضمن عدة نقاط تم الاتفاق عليها مع عدة دول عربية.صعدت العملة الروسية بقوة في تعاملات اليوم الجمعة بعد إعلان المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.سجلت مراسلتنا في القدس داليا النمري لحظة تعرض فريق RT للطرد من منطقة باب العامود في القدس من قبل الشرطة الإسرائيلية وسط تهديدات بالاعتقال إن لم يغادروا المنطقة، ودون إعطاء أي مبرر.

أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة.دخلت كتيبة من المتطوعين تحمل اسم"بوغدان خميلنيتسكي"، وتم تشكيلها من أفراد عسكريين سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، الخدمة ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية. headtopics.com

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