مستشار نتانياهو: إسرائيل ستبدأ الانتقام اعتبارا من الليلة

وتابع: "في الساعات الأخيرة كثفنا الغارات في غزة. ويشن سلاح الجو هجوماً واسع النطاق على أهداف تقع تحت الأرض وعلى البنى التحتية الإرهابية، بشكل ملحوظ للغاية.

وتابع: "في الساعات الأخيرة كثفنا الغارات في غزة. ويشن سلاح الجو هجوماً واسع النطاق على أهداف تقع تحت الأرض وعلى البنى التحتية الإرهابية، بشكل ملحوظ للغاية.

اقرأ أكثر:

skynewsarabia »

مستشار نتنياهو يتوعد: الليلة ستشعر حماس بغضبنا العارمقال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريجيف، الجمعة، إن حماس ستشعر بغضبنا العارم الليلة، وذلك عقب موجة قصف عنيفة بدأت على القطاع مساء الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

إيران توجه تحذيرا لأمريكا من استمرار الحرب في غزة: 'لن تسلموا من النار'حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية من أنه إذا لم يتوقف الانتقام الإسرائيلي ضد غزة، فإنها 'لن تسلم من النار'. اقرأ أكثر ⮕

قدم.. رابطة الدوري الفرنسي تعاقب الجزائري عطال لدعمه فلسطينالإيقاف لمدة 7 مباريات اعتبارا من 31 أكتوبر بسبب منشور على حسابه بإنستغرام - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةبايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري في غزة أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري على غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل: العملية البرية في غزة 'ستبدأ عندما تتهيأ الظروف'وزير الدفاع يوآف غالانت قال إن المؤسسة الأمنية 'تستعد للخطوات التالية في الحرب ضد حماس' - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

'طيران الرياض' للعربية: نخطط للانطلاق في الربع الثاني من 2025قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوغلاس، إن الشركة ستبدأ العمل في الربع الثاني من عام 2025، مع بدء استلام طلبيتها من طائرات '787 دريملاينر'.وأضا اقرأ أكثر ⮕