مستشار ترامب السابق يحذر من اختفاء إسرائيل حال اتساع رقعة الحرب

حيث تابع:"إننا نقوم الآن بتصعيد الوضع في جميع المجالات التي نعتقد فيها أن التصعيد فعّال. لقد جرّبنا ذلك في أوكرانيا، وأدى كل ذلك إلى تفاقم الوضع وتدهوره، لتصبح الآن أوكرانيا في حالة خراب. خوفي الأكبر هو أنه إذا اندلعت حرب إقليمية، فلن تبقى هناك إسرائيل في النهاية".وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، وتحتجز"حماس" أكثر من 200 أسير.
تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.قال عضو المكتب السياسي في"حماس" موسى أبو مرزوق، إن"أعضاء في السلطة الفلسطينية ودولا عربية طالبوا سرا بالقضاء على الحركة"، مستغربا من الموقف"المخزي لإخواننا في السلطة برام الله".
تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.تكرر ذكر حاجز"إيرز" الحدودي الإسرائيلي مع غزة في وسائل الإعلام عدة مرات منذ هجوم 7 أكتوبر أو ما يعرف بـ"طوفان الأقصى"، وتصدر مجددا العناوين في 29 أكتوبر.دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى تبنّي منطق جديد في المجتمع لمواجهة الأزمات كتلك التي يشهدها الشرق الأوسط، وحذر من خطر الحرب في أوروبا. headtopics.com
نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صورة جديدة يسخر فيها من غطرسة بلاده وفوقيتها في التعامل مع دول العالم أجمع.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.تقدم عضو مجلس النواب في مصر النائب ضياء الدين داوود ببيان عاجل للحكومة، بشأن الإعلان عن زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في ظل خطة تخفيف الأحمال.
قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.أكد مستشار البنتاغون الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور، أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة برفع حدة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل.بالصور.. headtopics.com