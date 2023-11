مستشفى السرطان بغزة يتوقف عن العمل و'الصحة العالمية' تدعو لـ'إنقاذ الحياة'

Due to a shortage of fuel and recent airstrikes in its vicinity, the main cancer center in the Gaza Strip is currently non-operational. We urgently appeal for support to save lives.والاثنين أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني تَعرَّض لقصف الطيران الإسرائيلي بعد يوم من قصف محيطه، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

وأردف:"هذا هو المستشفى العامّ الوحيد في قطاع غزة الذي يمكن لمرضى السرطان تلقّي العلاج فيه، وحياة عشرات من مرضى السرطان معرَّضة الآن لخطر جسيم". وذكر البيان أن إسرائيل تواصل منع دخول الوقود اللازم لتوفير الطاقة للمستشفيات إلى غزة، وأكد أن الهجمات على المستشفيات والمرافق الصحية مستمرة في هذه العملية.

وأكد البيان:"نكرر دعوتنا إلى حماية المرافق الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى، التزاماً القانون الإنساني الدولي. من ناحية أخرى، ندعو إلى توفير المياه والغذاء والوقود والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية الكافية والسماح لهم بدخول غزة على الفور".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 8796 فلسطينياً، بينهم 3648 طفلاً، وأصيب نحو 22219​​​​​​​، كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها بشأن استقلال القضاء بإسرائيل والخطط الرامية إلى السماح بعقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين.

