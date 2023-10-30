مستشفى سعودي يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الصيدلانية المشعة

منذ أربعة عقود انطلق قسم السايكلترون والمستحضرات الصيدلانية المشعة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بتلبية احتياجات المراكز الطبية المحلية والإقليمية من المستحضرات المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج لعدد من الأمراض التخصصية الدقيقة؛ إذ أنتج القسم منذ تأسيسه أكثر من 25 نوعاً من المستحضرات المشعة بقدرة إنتاجية تجاوزت 600 ألف مستحضر مشع.

ويولي القسم اهتماماً بالغاً بالجودة، من خلال وجود شعبة متكاملة لمراقبة وإدارة جودة المنتجات؛ إذ تتم عمليات تصنيع المواد وفقاً لممارسات التصنيع الجيد (GMP)، ومعايير هيئة الغذاء والدواء (SFDA)، والمعايير القياسية الدولية لأنظمة إدارة الجودة آيزو 9001 (ISO9001)، إلى جانب خضوع جميع العمليات التشغيلية للرقابة الصارمة؛ بهدف التقييم الدوري للمواد وضمان صلاحيتها بشكل مستمر، مما جعله يسجل علامة فارقة في معدل رضا العملاء تجاوزت 95 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكرت دراسة سابقة نشرت في عام 2016 أن الصودا تؤثر سلباً على نوم البالغين، هذا بالإضافة لتسببها في الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.أكد خبراء الصحة أن شرب الكحول يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية وفشل القلب.قالت جينان البنا، أستاذة التغذية في جامعة هاواي، إن الشاي المثلج يحتوي على كمية كبيرة من السكر المضاف. headtopics.com

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وشارك في المؤتمر مجموعة من الباحثين والمتحدثين الدوليين والعرب، 157 متحدثاً من 23 دولة منها كندا وأميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تحدثوا في 35 جلسة، قدموا 143 بحثاً و 40 بوستراً. حظي المؤتمر باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد (21) ساعة للتعليم الطبي المستمر. headtopics.com

أما رابع المحاور فهو محور أمراض النزاف والمشاكل النسوية، قُدم من خلاله بروتوكول المدينة المنورة العلاجي الذي تم تبنيه من قبل عدد من المناهج العلاجية المحلية والإقليمية وبعض دول أوروبا، وخامس محور هو محور أمراض الدم الخبيثة، وقد خُصصت له خمس جلسات، ناقش فيها المتحدثون مختلف الأمراض وطرق التشخيص والعلاج.

هذا المرض هو المسؤول عن المتلازمة النزفية، وبشكل أساسي على مستوى المفاصل. يعد النزف المتكرر في المفاصل مسؤولاً عن الإعاقة الحركية. ومن ثم كان العلاج الوحيد المتوفر في الوقت الحاضر، هو العلاج الوقائي للحفاظ على سلامة المفاصل. headtopics.com

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