مستشار سابق في البنتاغون: السياسة الأمريكية قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل

وقال ماكغريغور:"هناك كل الشروط الممهدة لحرب كبرى للغاية. نحن (الولايات المتحدة) نقوم بتصعيد الوضع في جميع الاتجاهات. يبدو أننا نعتقد أن زيادة حدة المخاطر سياسة ناجحة".
وبحسب الخبير، فإن الولايات المتحدة"تدخل في مواجهة" مع العديد من الدول في الشرق الأوسط، وقد يؤدي هذا الوضع إلى عواقب كارثية. ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع أكثر من 8 آلاف قتيل وما يزيد عن 20 ألف جريح.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أن أسرائيل لن تصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها.تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة. headtopics.com
قال عضو قيادة حركة"حماس" في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة.
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران.مقطع فيديو يوثق تفجير عبوات ناسفة أثناء مرور آليات الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس headtopics.com