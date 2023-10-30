مستشار سابق في البنتاغون: السياسة الأمريكية قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل

وقال ماكغريغور:"هناك كل الشروط الممهدة لحرب كبرى للغاية. نحن (الولايات المتحدة) نقوم بتصعيد الوضع في جميع الاتجاهات. يبدو أننا نعتقد أن زيادة حدة المخاطر سياسة ناجحة".

وبحسب الخبير، فإن الولايات المتحدة"تدخل في مواجهة" مع العديد من الدول في الشرق الأوسط، وقد يؤدي هذا الوضع إلى عواقب كارثية. ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع أكثر من 8 آلاف قتيل وما يزيد عن 20 ألف جريح.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أن أسرائيل لن تصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها.تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة. headtopics.com

قال عضو قيادة حركة"حماس" في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران.مقطع فيديو يوثق تفجير عبوات ناسفة أثناء مرور آليات الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس headtopics.com

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الأمم المتحدة تخشى 'مقتل آلاف المدنيين الإضافيين' في غزةحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، السبت، من أن عملية برية إسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تؤدي إلى 'مقتل آلاف المدنيين الإضافيين'. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة تحذر من «عملية برية إسرائيلية» تؤدي لقتل المزيد من المدنيينحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن عملية برية إسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تؤدي إلى «مقتل آلاف المدنيين الإضافيين». اقرأ أكثر ⮕

البنتاغون: القوات الأمريكية لا تشارك في العمليات البرية الإسرائيلية في غزةقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن القوات الأمريكية لا تشارك في أي العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الإيراني: إسرائيل تجاوزت 'الخطوط الحمراء' في غزة مما قد يجبر الجميع على التحركقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، إن إسرائيل 'تجاوزت الخطوط الحمراء' في غزة، وهو ما 'قد يجبر الجميع على التحرك'، في إشارة إلى هجماتها على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

ايران تحذر اسرائيل من 'تحرك' أطراف أخرى في غزةاعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد أن إسرائيل تجاوزت 'الخطوط الحمراء' بتكثيف هجومها على حركة حماس في قطاع غزة، الأمر الذي 'قد' يدفع أطرافاً أخرى إلى 'التحرك'. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الإيراني: إسرائيل تجاوزت «الخطوط الحمراء»قال الرئيس الإيراني إن إسرائيل تجاوزت «الخطوط الحمراء» بتكثيف هجومها على حركة «حماس» في قطاع غزة، الأمر الذي «قد» يدفع أطرافاً أخرى إلى «التحرك». اقرأ أكثر ⮕