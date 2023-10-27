مستشار نتنياهو يتوعد: الليلة ستشعر حماس بغضبنا العارم

ستدفع ثمن جرائمها ضد الإنسانية والليلة نبدأ الرد"، متابعا: "إسرائيل تكثف الضغط على حماس وعملياتها العسكرية جارية و غزة ستكون مختلفة للغاية".تشن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

ويهاجم الجيش الإسرائيلي مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.بكثافة، في حين يتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.وبحسب "فوكس نيوز": "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".

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جلب طباخه الشخصي.. كشف مكان إقامة نتنياهو بعد هجوم حماسكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية مكان إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته، بعد الهجوم المفاجئ الذي نفذته حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

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ابنة أسيرة إسرائيلية: لا أثق بنتنياهو وأعارض معاقبة أهل غزةنيتا هيمان، ابنة أسيرة لدى 'حماس' في حديث للأناضول: سكان غزة لا ذنب لهم، ولا يوجد طرف بريء بين 'حماس' وإسرائيل - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

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