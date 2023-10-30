مساند: الأهلية شرط لاستقدام العمالة المنزلية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

وأوضحت منصة مساند، أنه يمكنك التحقق من أهليتك للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة من خلال الرابط التاليوتلقت المنصة سؤالًا من مواطنة استقدمت عاملة وتسأل عن كيفية التأمين عليها بعدما اجتازت فترة الاختبار بنجاح، ورد بالقول إن التأمين يتم من خلال ما يلي:2- سيتم تحويل صاحب العمل إلى منصة التأمين السعودي وذلك لاختيار شركة التأمين المناسبة.4- يقوم مكتب الاستقدام بسداد مبلغ التأمين لشركة التأمين خلال 15 يومًا كحد أقصى من سداد صاحب العمل لمبلغ الاستقدام.

وفي سياق آخر أشارت المنصة إلى أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة، علمًا أنها خدمة تم إطلاقها بشكل تجريبي وهي غير إلزامية.إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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