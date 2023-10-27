مساعدات سعودية طارئة للمتضررين من إعصار «تيج» في حضرموت

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وأشاد مبخوت بن ماضي محافظ حضرموت، بجهود السعودية ممثلة بالمركز، ووقوفها إلى جانب المحافظة في ظل هذه الكارثة، مؤكداً أهمية هذه المساعدات في تخفيف معاناة الأسر المتضررة في المحافظات اليمنية المنكوبة جراء الإعصار.اتهمت مصادر يمنية، الجماعةَ الحوثيةَ بالإهمال والفساد اللذين أديا إلى عودة تفشي كثير من الأمراض والأوبئة في أوساط اليمنيين بمَن فيهم المعتقلون في سجون الجماعة.
ويضيفون أن المنتدى، الذي استضاف 6 آلاف شخص من 90 دولة، أصبح منصة عالمية رائدة لاستكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات الجديدة والصناعات الناشئة التي ستشكل الاقتصاد العالمي وبيئة الاستثمار على مدى العقود المقبلة. headtopics.com
وفي جلساته الختامية، دعا المنتدى إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات العالمية، حيث تعمل هذه التقنية على إحداث تحول سريع في مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي. مرحلة جديدة ومتميزة ينطلق بها تطبيق توكلنا، تعكس اهتمام سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس إدارة سدايا بتسخير التقنيات المتطورة لخدمة الإنسان.متفائلون بنجاح جديد امتدادًا للنجاحات المتميزة التي سجلها التطبيق، وأثبتت كفاءته في أحلك الظروف.وأشار الدكتور الغامدي إلى أن العمل على التطبيق كان بمثابة التحدي للحفاظ على 4 عناصر ضرورية لإنجازه.
وقال الدكتور الوقيت إن النسخة الجديدة تستكمل نجاحات تطبيق «توكلنا» الذي أنجز أول الأمر في غضون 3 أسابيع فقط بعد صدور التوجيه من قيادة المملكة لإنجاز المنصة لتسهيل عمل الخدمات الحكومية واستفادة المواطنين والمقيمين منها، مستذكراً ما وصفه بحالة استنفار شهدها مقر عمل «سدايا» التي تحول فريقها إلى خلية نحل بتضافر الجهود كافة. headtopics.com
وأضحى التطبيق يضم بعد تطويره خدمة «واكب» الجديدة لآخر المنشورات، وتهدف إلى حصول الفرد على الأخبار المتعلقة بتحديثات حكومية من مصادرها الرسمية، وخدمة «المواعيد» وهو تقويم موحد يتيح للمستخدم استعراض كافة المواعيد الخاصة والمرتبطة بالأحداث والفعاليات، وخدمة «البيانات والوثائق» لتسهيل وصول المستخدم إلى المحفظة بسرعة فائقة، وخدمات أخرى انضمت إلى قوائم التطبيق لأداء وظيفته الرقمية بشكل واسع وكفاءة عالية.