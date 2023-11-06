مساعدات إنسانية ودعم لأهل غزة من كولومبيا، ما خلق أزمة بينها وبين إسرائيل التي تعد تاريخيا إحدى مزودي بوغوتا بالأسلحة. فكولومبيا كما العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، التي كانت تصطف مع الولايات المتحدة، تريد اليوم إسماع صوتها حول النزاع في الشرق الأوسط. تقرير جوليا كورتوا وخوان أروزكو. أعدته للعربية عائشة علون.

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AAWSAT_NEWS: القاهرة تدفع بقوافل مساعدات إنسانية جديدة لغزةالقاهرة تدفع بقوافل مساعدات إنسانية جديدة لغزة ووزارة الصحة المصرية تؤكد «استقبال من 40 إلى 50 مصاباً فلسطينياً من غزة يومياً».

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DW_ARABİC: الأردن يُنزل جوّاً مساعدات إنسانية وطبية في قطاع غزةالأردن يعلن إنزال مساعدات إنسانية وطبية في غزة جوّاً بتنسيق مع إسرائيل، وبيان مشترك لـ 18 منظمة ووكالة أممية، تطالب بـ 'هدنة إنسانية فورية' وإدخال المساعدات الحيوية والوقود إلى القطاع.

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ALYAUM: اليابان تقدم مساعدات بقيمة 65 مليون دولار للفلسطينيينأعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، إن بلادها ستقدم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 65 مليون دولار انطلاقا من القلق بشأن الصراع في غزة.

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AAWSAT_NEWS: هل تنجح الضغوط العربية في «تقليل» الدعم الأميركي لإسرائيل؟قدمت دول عربية 5 «مطالب موحدة» إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تتعلق بـ«وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال مساعدات إنسانية عاجلة للقطاع».

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AA_ARABİC: غزة: جثث لمئات النازحين على طرقات أعلنتها إسرائيل 'آمنة'في حين وجه الجيش الإسرائيلي الاثنين إنذارا جديدا لأهل غزة طلب منهم النزوح نحو الجنوب 'من أجل سلامتهم'... - Anadolu Ajansı

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ALYAUM: القوات الأردنية أنزلت مساعدات طبية جوًا للمستشفى الميداني في غزةالقوات الأردنية أنزلت مساعدات طبية جوًا للمستشفى الميداني في غزة

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