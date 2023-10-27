مسؤول عسكري أمريكي: القوات الأمريكية أسقطت طائرة مسيّرة قرب قاعدة 'عين الأسد'

قال مسؤول دفاعي أمريكي، إن القوات الأمريكية في العراق أسقطت يوم الجمعة، مسيّرة قرب قاعدة"عين الأسد" الجوية في غرب البلاد.وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، للصحافيين إنه منذ 17 أكتوبر"هوجمت القوات الأمريكية وقوات التحالف 12 مرة في العراق وأربع مرات في سوريا"، موضحا أن هذه الهجمات نُفذت بطائرات مسيرة وصواريخ.

أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.

كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس بيانا طالبت فيه روسيا بطرد ممثلي حركة"حماس" فورا من موسكو.ذكرت صحيفة"صباح" نقلا عن مصادرها أن أنقرة وجهت دعوات لزعماء السعودية ومصر وليبيا ولبنان والأردن للمشاركة في مسيرة دعم لفلسطين في إسطنبول غدا السبت. headtopics.com

أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء."تسليم مصر مفاتيح غزة".. مقترحات في إسرائيل لمواجهة القطاع

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الغرب سئم كثيرا من أوكرانيا وتبنى بحماس دعم إسرائيل وأن الأخيرة تؤخر عمليتها البرية في غزة تحت ضغط واشنطن وخوفا من غضب عالمي.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات بحرية نفذت عملية إنزال بحري جنوبي قطاع عزة، أسفرت عن تدمير بنى تحتية تابعة لحركة"حماس".أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يعد استفزازات ويخلق توترا إضافيا في المنطقة. headtopics.com

اقرأ أكثر:

RTARABIC »

القوات الأميركية تسقط مسيرة قرب قاعدة بالعراققال مسؤول دفاعي أميركي إن القوات الأميركية في العراق أسقطت، طائرة مسيرة قرب قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى. اقرأ أكثر ⮕

'المقاومة الإسلامية' في العراق تعلن استهداف قاعدة 'عين الأسد' الأمريكيةأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة، استهداف قاعدة 'عين الأسد' الأمريكية غربي العراق، بطائرة مسيّرة، وإصابة هدفها إصابة مباشرة. اقرأ أكثر ⮕

العراق.. استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيّرةحزب الله في لبنان قال إن جبهة المقاومة الإسلامية في العراق نفذت هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد العسكرية - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

الصدر يطالب بغلق السفارة الأميركية في بغداداستهدفت فصائل عراقية مسلحة، الجمعة، قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب العراق بطائرة مسيرة. اقرأ أكثر ⮕

'لن يذهبوا إلى إسرائيل'.. أمريكا تعلن إرسال 900 جندي إلى الشرق الأوسطذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن ما يقرب من 900 جندي أمريكي وصلوا بالفعل إلى الشرق الأوسط أو في طريقهم إلى المنطقة لتعزيز حماية القوات الأمريكية وسط تصاعد التهديدات. اقرأ أكثر ⮕

البنتاغون: القوات الأمريكية في قاعدة أربيل بالعراق تعرضت لهجومأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن القوات الأمريكية في قاعدة أربيل الجوية بالعراق تعرضت لهجوم، دون وقوع إصابات. اقرأ أكثر ⮕