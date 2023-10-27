مسؤول بالبنتاغون: دمرنا مواقع للحرس الثوري بسوريا ولا نريد حربا

أدلى مسؤول في البنتاغون بتصريحات صحفية، أوضح خلالها تفاصيل الضربة الأمريكية على شرقوقال المسؤول الدفاعي الأمريكي الذي لم يرغب الكشف عن اسمه، إن قوات بلاده نفذت الضربات بواسطة"مقاتلات من طراز (إف16) واستهدفت مخزنين، أحدهما للأسلحة والآخر للذخائر".المسؤول الأمريكي شدد على أن هذه الضربات"رد مباشر" على الهجمات التي تعرضت لها قواتهم في العراق وسوريا"من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".والمجموعات التابعة له على تنفيذ الهجمات ضدنا، ومواصلة زعزعة الاستقرار".

وتابع:"لم يكن هناك مدنيون داخل الموقعين، وما زلنا بصدد تحديد عدد الإصابات، لكننا على يقين أننا أصبنا الأهداف وهي تابعة للحرس الثوري". ونوه إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار"الدفاع عن النفس"، مؤكداً أن الولايات المتحدة"لا تسعى للانخراط في حرب".وفي وقت سابق من اليوم، تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، للقصف بعشرة صواريخ، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأفادت الوكالة الإيرانية، بأن مصادر محلية وأمنية، أعلنت استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر (شرق سوريا) بـ 10 صواريخ عند الساعة 6:05 صباح اليوم، ردا على هجوم أمريكي. وقالت"تسنيم" إن "الهجوم أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومالية كبيرة نظرا لتواجد عدد كبير من القوات الأمريكية في هذه القاعدة". headtopics.com

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، صباح الجمعة، أنها هاجمت نقاطاً تابعة لـ"قوات إيرانية" في سوريا، واستهدفت منشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الميليشيات الإيرانية نفذت خلال الأيام الماضية هجمات ضد قوات "التحالف الدولي" ضمن قواعدها في شمال وشرق سوريا.

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