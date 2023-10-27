مسؤولو 'النصر' يبدأون محادثاتهم مع البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي

كشف موقع 'footballinsider' الإنجليزي عن بدء مسؤولي 'النصر' محادثاتهم مع البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يأملون بضمه خلال الموسم المقبل..وقالت مصادر لموقع 'فوتبول إنسايدر': إن المسؤولين السعوديين تحدثوا مع نجم مانشستر سيتي، حول انتقال محتمل إلى السعودية في عام 2024، فقد أصبح هدفاً أساسياً للتعاقد معه..

وشدد الموقع على أنه من المقرر أن تكثف وزارة الرياضة سعيها للتعاقد مع دي بروين في عام 2024، أملاً في إقناعه بإتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة..ويلعب كيفن دي بروين البالغ من العمر 32 عامًا، في صفوف مانشستر سيتي منذ 2015، قادمًا من فولفسبورغ الألماني، ولعب سابقًا أيضًا لنادي تشيلسي الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البلجيكي منذ 2010..ويستعد 'النصر' مساء غد السبت لمواجهة نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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