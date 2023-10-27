مسؤول في البنتاغون: إيران من تقف خلف الهجمات على قواعدنا

عدة هجمات استهدفت خلال الأيام الماضية قواعد أمريكية في الأنبار العراقية ودير الزور السورية- البنتاغون" دون تعريفه، إن"إيران هي مركز الثقل لما نراه.. هناك علاقة مباشرة بين مجموعات الميليشيات وجميع المنظمات التي تدعي مسؤوليتها عن الهجمات ضد الأفراد الأمريكيين، لكن النقطة الأساسية هنا هي أن بصمات الإيرانيين موجودة في كل هذا".

وتبنت مجموعة شيعية مسلحة تدعى"فصائل المقاومة الإسلامية" مسؤوليتها عن الهجمات التي قالت إنها ردا على دعم واشنطن للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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