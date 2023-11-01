مسؤول مصري يكشف عدد الفلسطينيين الذين دخلوا معبر رفح

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان أنه "تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، حيث تم تحويل 11 مصابا إلى مستشفى العريش العام، و 5 مصابين إلى مستشفى بئر العبد"، بمحافظة شمال سيناء. كما تم "توقيع الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية منهم 35 طفلا تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب السحائي".
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أشرف القدرة إنه تم إرسال قائمة إلى السلطات المصرية تضم أربعة آلاف جريح يحتاجون إلى رعاية لا تتوفر في قطاع غزة.وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس": "عدد الجرحى (الفلسطينيين) الذين عبروا حتى الساعة الرابعة والنصف (بالتوقيت المحلي) بلغ 76 جريحا ومرافق بسيارات الإسعاف ،كما عبرت ست حافلات تحمل 335 مسافرا من حملة الجوازات الأجنبية".
وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان أنه "تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، حيث تم تحويل 11 مصابا إلى مستشفى العريش العام، و 5 مصابين إلى مستشفى بئر العبد"، بمحافظة شمال سيناء. كما تم "توقيع الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية منهم 35 طفلا تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب السحائي".
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أشرف القدرة إنه تم إرسال قائمة إلى السلطات المصرية تضم أربعة آلاف جريح يحتاجون إلى رعاية لا تتوفر في قطاع غزة.
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