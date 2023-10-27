مسؤولة أممية: يجب حماية المدنيين مع فقدان غزة اتصالها بالخارج

منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينغس: لا يمكن أن تستمر خدمات المستشفيات وأنشطة الإغاثة دون الاتصالات والطاقة والغذاء والمياه والأدوية..أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينغس ضرورة حماية المدنيين بعد فقدان قطاع غزة الاتصال بالعالم الخارجي وسط تقارير عن قصف مكثف.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. headtopics.com

اقرأ أكثر:

aa_arabic »

وزير الخارجية يبحث حماية المدنيين في غزة مع نظيره الأردنيتلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي. اقرأ أكثر ⮕

منسقة أممية: لا يوجد مكان آمن في غزةمنسقة أممية: لا يوجد مكان آمن في غزة اقرأ أكثر ⮕

بايدن يلفت إلى أهمية حماية المدنيين في غزةفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق بيان للبيت الأبيض... - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

وزيرة إسبانية تدعو الدول الأوروبية لقطع علاقاتها مع إسرائيلطالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، الدول الأوروبية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واتخاذ عدة إجراءات عقابية بحقها بسبب قصفها المدنيين في غزة. اقرأ أكثر ⮕

الحرب على غزة في يومها الـ20 لحظة بلحظة.. استمرار الغارات الإسرائيلية على غزةتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات. اقرأ أكثر ⮕

الحرب على غزة في يومها الـ21 لحظة بلحظة.. مؤشرات على اجتياح بري مرتقب للقطاعدخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ21 منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'، مع توسيع الجيش الإسرائيلي لرقعة غاراته ضد القطاع وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين وشح المساعدات. اقرأ أكثر ⮕