مسؤول في 'حزب الله' : سنعمل بشكل مباغت في أي وقت لزم الأمر

وأضاف في بيان آخر نشرته قناة"المنار" المقربة من الحزب، أنه تم استهداف مقر قيادة كتيبة"زرعيت" المستحدثة، وتجمع آلياته وقواته في"خلة وردة"، بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة، وتحقيق إصابات مؤكدة. بدورها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بتعرض أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب (جنوب)، لقصف مدفعي من الجانب الإسرائيلي.

والثلاثاء، قال"حزب الله" إن عملياته قبالة الحدود مع إسرائيل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أسفرت عن مقتل وجرح 120 جنديا إسرائيليا وتدمير 9 دبابات وإسقاط مُسيرة. ونشرت قناة"المنار" إنفوغراف منسوب للإعلام الحربي للحزب، تضمن حصيلة"خسائر" الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.اظهار أخبار متعلقة

وتمكن الحزب من"تدمير ناقلتي جند وسيارتي هامر و9 دبابات، فضلاً عن استهداف 120 جنديا وسقوطهم ما بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى استهداف 105 مواقع عسكرية، وتدمير 69 منظومة اتصالات، بالإضافة إلى تدمير 140 كاميرا مراقبة و17 نظاما من أنظمة التشويش"، وفق المصدر.ونتيجة لذلك،"تم إخلاء 28 مستوطنة، ونزوح 65000 مستوطن إلى الداخل المحتل"، وفق القناة.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 7 أكتوبر تبادلا متقطعا لتبادل النيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وفجر 7 أكتوبر، أطلقت حركة"حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية"طوفان الأقصى"، ردا على"اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة".

