مسؤول فلسطيني: '5 آلاف فقط' تمكنوا من أداء صلاة الجمعة بالأقصى

إثر قيود مشددة فرضتها الشرطة الإسرائيلية للجمعة الثالثة على التوالي، حسب مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس للأناضولقدر مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 5 آلاف فلسطيني فقط تمكنوا من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة بسبب القيود الإسرائيلية.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، للأناضول:"للجمعة الثالثة على التوالي فإن 5 آلاف مصل تمكنوا من دخول المسجد لأداء الصلاة".وكانت الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين الى المسجد حيث اقتصرت الدخول على كبار السن ومن حملة الهوية المقدسية فقط.وأشاروا إلى ان الشرطة أقامت الحواجز على مداخل البلدة القديمة في القدس وأزقتها حيث تم توقيف الفلسطينيين ومنعهم من المرور إلا إذا كانوا من كبار السن.

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