مرونة إسرائيل الاقتصادية تختبر حدودها القصوى.. هل تحتمل الحرب؟

يفرون.البالغ حجمه 520 مليار دولار بجائحة كوفيد-19، حيث أصبحت المدارس والمكاتب ومواقع البناء فارغة أو تفتح لبضع ساعات فقط في اليوم. وحشدت إسرائيل عددا قياسيا من جنود الاحتياط بلغ 350 ألف جندي قبل هجومها البري على غزة، مما أدى إلى استنزاف ما يقرب من 8% من قوة العمل.وقد أدى الاستدعاء العسكري والتجميد الاقتصادي الجزئي إلى انهيار مفاجئ في النشاط وقلب كل شيء من الأعمال المصرفية إلى الزراعة. والتي تكلف الحكومة ما يعادل 2.5 مليار دولار شهريا، وفقا لمزراحي طفحوت، أحد كبار المقرضين الإسرائيليين.

بالنسبة لنعمة زيداكيهو، التي تمتلك مطعمين في موديعين، وهي بلدة تقع بين القدس وتل أبيب، فإن الأزمة جعلتها تفكر في تسريح موظفيها البالغ عددهم 70 موظفاً مؤقتا، وفقاً لما ذكرته"بلومبرغ"، واطلعت عليه"العربية.نت".

وسوف تختبر الحرب قدرة إسرائيل على الصمود إلى أقصى الحدود. وقالت الحكومة إن العجز المالي قد يزيد عن مثلي توقعاتها السابقة هذا العام والعام المقبل. وأصدرت كل من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، ووكالة موديز لخدمات المستثمرين، وفيتش للتصنيفات الائتمانية، تحذيرات بشأن توقعات ديون البلاد، مما جعلها أقرب إلى التخفيض الأول على الإطلاق. headtopics.com

وفقاً لأحد المقاييس، كان الانخفاض في مشتريات بطاقات الائتمان أكثر خطورة مما شهدته إسرائيل في ذروة الوباء في عام 2020، وفقاً لبنك"لئومي" ومقره تل أبيب. وقد حولت الثروة الموارد المالية للحكومة وأدت إلى سنوات وسنوات من فوائض الحساب الجاري. وسمح ذلك للبنك المركزي بجمع نحو 200 مليار دولار من الاحتياطيات، أي زيادة بنحو 7 أضعاف منذ عام 2008.بدأ بعض التألق يتلاشى هذا العام عندما أثارت خطط ائتلاف نتنياهو – الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل – لإضعاف سلطة القضاء احتجاجات حاشدة وردعت الاستثمار الأجنبي.

لكن المشرعين وأصحاب الأعمال انتقدوا برنامج الدعم – الذي تم تحديده في الأصل بمبلغ 4.5 مليار شيكل (1.1 مليار دولار) لشهر أكتوبر وربما أكثر من 3 أضعاف ذلك في وقت لاحق – باعتباره غير كاف. من المحتمل أن تصل التكلفة الاقتصادية للصراع إلى 27 مليار شيكل على الأقل، وفقاً لبنك هبوعليم، أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل. headtopics.com

وكانت الموارد المالية لشركات البناء متوترة بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة منذ أوائل العام الماضي. قد تجد العديد من الشركات أن الوفاء بالتزاماتها يصبح أكثر صعوبة. إنه احتمال مثير للقلق بالنسبة للبنوك، التي تمثل صناعة البناء والتشييد فيها ما يقرب من نصف قروضها التجارية.

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