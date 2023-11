مرور سيارات إسعاف وشاحنات محملة بالمساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

رشقات صاروخية جديدة على أهداف عسكرية ومدن إسرئيلية بينها تل أبيب في ساعات المساء (فيديو)"حزب الله" يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي وسط قصف إسرائيلي مكثف لبلدات وقرى حدوديةلدي فكرة وأنتظر اللحظة لعرضها".. ميلوني تدلي باعترافات حرجة للمخادعين فوفان وليكسوس حول أوكرانيامندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة يرد بحزم على نظيره الكندي

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: سيارات إسعاف مصرية تعبر معبر رفح وأجانب ومعدات عسكرية على الجانبين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارسيارات إسعاف مصرية تعبر معبر رفح وأجانب ومعدات عسكرية على الجانبين يشهد معبر رفح حركة دؤوبة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث تجري الترتيبات

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: حرب غزة: خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح المصريحرب غزة: خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح المصري

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: وصول جرحى فلسطينيين من غزة إلى مصر عبر معبر رفحوصلت المجموعة الأولى من المصابين، الذين جرى إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر، اليوم الأربعاء، عبر سيارات الإسعاف، من خلال معبر رفح، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: خروج أوائل الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة إلى مصرالمجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة خرجت من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: سيارات إسعاف مصرية تعبر رفح لنقل الجرحى الفلسطينيينعبرت مجموعة من سيارات الإسعاف المصرية معبر رفح، إلى الجانب الفلسطيني، لنقل جرحى فلسطينيين من قطاع غزة، فيما دخلت 70 شاحنة مساعدات إلى القطاع اليوم الأربعاء.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مصر ترسل 40 سيارة إسعاف إلى معبر رفح استعدادا لاستقبال الفلسطينيين الجرحىأفادت مراسلة RT بأن مصر أرسلت 40 سيارة إسعاف إلى معبر رفح مع قطاع غزة، استعدادا لاستقبال الجرحى الفلسطينين.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕