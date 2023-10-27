مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية وشركة سانوفي يوقعان اتفاقية تعاون

وقع مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية (KAIMRC) في وزارة الحرس الوطني ، الجهة الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال الدراسات الطبية والسريرية، مذكرة تفاهم مع شركة سانوفي الدوائية، وتهدف هذه المذكرة إلى رفع دور المملكة في مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الأستاذ الدكتور أحمد العسكر، المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية، وجان-بول شوير، مدير الرعاية المتخصصة والمدير العام لسانوفي في الخليج. تماشياً مع المبادئ القيمة للرعاية الصحية، تؤكد هذه الشراكة الشاملة على تقديم حلول مبتكرة مبنية على نتائج، وذلك بهدف إنشاء نظام مستدام لإدارة الأمراض حيث يتميز بتشخيص مبكر ودقيق وعلاجات مبتكرة وإدارة فعالة للأمراض – وذلك لتعزيز مسار المرضى المصابين بالأمراض النادرة.

علاوة على ذلك، ستعمل سانوفي وكيمارك معًا لدعم الدراسات السريرية وزيادة الخبرة في الأورام واضطرابات الدم الخبيثة واضطرابات الدم النادرة، وفقًا لطموحات وزارة للحرس الوطني في التحول الصحي.“التعاون مع سانوفي هو خطوة مهمة في تعزيز الابتكار القائم على البيانات في مجال الرعاية الصحية، والتي تقود المملكة نحو تسريع القرارات الطبيه السريرية وعلاجات مخصصة وتحسين التشخيص ونتائج العلاج – مما يؤدي إلى جودة حياة أفضل للمرضى. headtopics.com

كجزء من التزامها تجاه مجتمع الأمراض النادرة في المملكة العربية السعودية، قامت سانوفي بتنفيذ نظام متكامل يوفر دعمًا بنسبة 360 درجة للمرضى الذين يعانون من الأمراض النادرة – بما في ذلك برامج العلاج في المنزل وبرامج فحص العائلة. في العام الماضي، قامت سانوفي بإطلاق برنامج المريض المجتمعي المُجمع، مما يمنح مرضى الأمراض النادرة في المملكة مزيدًا من التحكم في التعامل مع حالتهم.

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