مركز الملك سلمان يوزع 150.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة في شمال لبنان

مركز الملك سلمان ووزع المشروع خلال الأسبوع الماضي 150.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125.000 فرد. يأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.

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ALYAUM: مركز الملك سلمان ينفذ مشروع جراحة النساء والولادة في موريتانيامركز الملك سلمان ينفذ مشروع جراحة النساء والولادة في موريتانيا

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ALYAUM: اختتام بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز في الرياضاختتمت بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز -التي أقيمت شمال مدينة الرياض بجوار مركز الملك عبدالله المالي.

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ALYAUM: 'الملك سلمان للإغاثة' يواصل أعماله الإنسانية في دولتينوزع مركز الملك سلمان لل إغاثة والأعمال الإنسانية أمس 460 حقيبه شتوية للمتضررين من الفيضانات في منطقة شترال العليا بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3,220 فردًا.

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FRANCE24_AR: مقتل 32 شخصاً في شمال إيران في حريق في مركز لمعالجة مدمني المخدّراتقضى 32 شخصاً على الأقل الجمعة في حريق كبير اندلع في مركز لإعادة تأهيل مدمني مخدّرات في شمال إيران، حسبما أفادت السلطة القضائية.

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ALYAUM: مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث الشؤون الإنسانية مع مسؤولة أمميةجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأمور المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية فيما يخص فئة الأطفال المتضررين في الصراعات المسلحة.

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AAWSAT_NEWS: مقتل 32 شخصاً في شمال إيران في حريق بمركز لمعالجة مدمني المخدّراتقضى 32 شخصاً على الأقل، (الجمعة)، في حريق كبير اندلع في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في شمال إيران، حسبما أفادت السلطة القضائية.

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