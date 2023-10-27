مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع التمور في بورتسودان

وحضر التدشين، نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان رأفت بن أحمد شرف، ومن الجانب السوداني وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية جمال النيل، ونائب المفوض العام للعون الإنساني المستشار أحمد محمد عثمان، وفريق من المركز.

يهدف المشروع إلى توزيع 400 طن من التمور يستفيد منها الفئات الأكثر احتياجا من النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم بالولايات السودانية المستهدفة والتي تشمل البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، والجزيرة، وسنار، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، والخرطوم.

ويأتي ذلك ضمن الجسر البحري والجوي الإغاثي السعودي الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة. headtopics.com

اقرأ أكثر:

alyaum »

اليمن يستغيث لمواجهة آثار «تيج»... والسعودية أول المستجيبينأطلق اليمن نداء استغاثة لمواجهة آثار إعصار «تيج» وكان «مركز الملك سلمان للإغاثة» أول المستجيبين، بعدما وصل عدد النازحين إلى 11 ألف شخص في المهرة وحدها. اقرأ أكثر ⮕

في 4 دول.. تواصل الجهود الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثةوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 2.238 كرتون تمر لنازحي الجوف في مديريتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 13.428 فردا. اقرأ أكثر ⮕

'إغاثي الملك سلمان' يواصل توزيع السلال الغذائية في منطقة واشك بإقليم بلوشستان في باكستانسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن توزيع مساعدات طارئة للمتضرّرين من إعصار 'تيج' في مديرية الريدة وقصيعر بحضرموت المكلاسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

'سلمان للإغاثة' يدشن مساعدات طارئة لمتضرري إعصار 'تيج' بحضرموتشملت المساعدات المقدمة 50 خيمة و200 حقيبة إيوائية. إضافة إلى 300 سلة غذائية تحتوي على السلع الأساسية اقرأ أكثر ⮕

تدشين المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في مدينة بورتسودانسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕