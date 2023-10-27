مركز التفتيش والرقابة .. تحقق الإيرادات الحكومية

|صدرت موافقة مجلس الوزراء على تأسيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة أخيرا، الذي يهدف إلى تنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، سيعمل المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على وضع خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية من جهات متعددة على منشآت القطاع الخاص، ويعمل المركز أيضا على تحسين إجراءات الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش.
دون الدخول في مناقشة الفرق بين الغرامة والمخالفة فإن المسألة في الإيرادات الحكومية تتعلق بما جاءت به الفقرة"5" من المادة الثانية من نظام إيرادات الدولة، التي عدت الغرامات والجزاءات من إيرادات الدولة، لكن هناك مشكلة في إثبات هذه الإيرادات، مشكلة بسيطة لكنها ذات أثر بالغ، وبداية أشير إلى دراسة نشرها صندوق النقد الدولي عن العقوبات المالية التي تهدف إلى ردع السلوك وتحقيق أكبر قدر من امتثال الأشخاص بالمسؤوليات المدنية والاجتماعية، حيث تشير الدراسة إلى نظرية الاختيار العقلاني التي تؤكد أن...
المشكلة الثانية في الغرامات التي لا تحقق الشروط السابقة أن الموظفين الموكل إليهم تقرير هذه الغرامات يتم عادة تحفيزهم بعدد وقيمة الغرامات التي تم تقريرها، وهذا له تبعات سأوضحها، لكن هذا التحفيز يقود إلى استخدام أساليب المباغتة وتجنب إنذار المكلف، والتعسف في تفسير النص من أجل إيقاع أكبر عدد من العقوبات ومن ثم تحقيق الأهداف المسؤول عنها هذا الموظف"المراقب"، فالمراقب عندما يوقع العقوبة لا يهتم بشأن مآلات هذه العقوبة لا من جانب إيرادات الدولة ولا من جانب المكلف نفسه، من جانب المكلف فإن... headtopics.com
في الحالات المحاسبية المعتادة"دون تفاصيل مملة" عادة يتم معالجة هذه الغرامات إيرادات وفقا لنص المادة"2" الفقرة الخامسة من نظام إيرادات الدولة، لكن في الحقيقة لم يتم سداده حتى الآن، أي لم يتم دفعها نقدا، لذلك تصبح عهدا تحت التحصيل حتى السداد، بهذا يظهر أن حساب عهد تحت التحصيل يرتفع كلما ارتفعت الغرامات وكذلك حساب الإيرادات بغض النظر هل فعلا تم تحصيل هذه الغرامات أم لا، وهذا يضخم هذه الحسابات، وعلى أساس أن المواطن في وقت ما سيقوم بسداد هذه المخالفات ويتم معالجة السداد بتخفيض...