مرحاض فضائي مع إطلالة.. مفهوم جديد يضفي سحراً على رحلات الفضاء

وبما أن وقت الرحلة المقرّر يناهز مدة الست ساعات، فمن الطبيعي أن تحتاج الكبسولة إلى حمام على متنها. ولدى وضع تصوّر لما قد يبدو الأمر عليه، استقرت جين بوينتر، المؤسسة لشركة "Space Perspective" والرئيسة التنفيذية المشاركة، مع وفريقها على ما يُطلق عليه "مرحاض ذات إطلالة".وقد وضع كل من المصمّمَين دان ويندو وإيزابيلا تراني تصوّرًا لمفهوم مرحاض لامع مع نافذة كبيرة تطل على النجوم وانحناءة الأرض.
ورغم أنّ المنظر يشكّل عامل الجذب الرئيسي، إلا أنّه (الحمام) سيكون مزوّدًا بستارة للنافذة، ليس من أجل الخصوصية (فلا يوجد أي شخص آخر حولك) إنما في حال رغب المسافرون بقضاء بعض الوقت مع أنفسهم.يتمحور تصميم الحمام حول مفهوم "الرفاهية" بشكل أساسي، بحسب ما قالته بوينتر، ومن هنا استمدّ اسمه الرسمي "Space Spa".
وتخطّط شركة "Zephalto" الفرنسية أيضًا لرحلات عبر منطاد الستراتوسفير، وتهدف إلى تقديم وجبات على مستوى نجمة ميشلان على "حافة الفضاء".والجدير بالذكر أنّ هناك الكثير من الفرق بين الرحلة إلى الفضاء المداري التي تنطوي على مدة أطول وإقلاع عالي السرعة يخرق الجاذبية، والرحلة إلى الفضاء شبه المداري، حيث يتعرّض المسافرون لفترة وجيزة من انعدام الوزن ويتمتعون بمناظر الفضاء أثناء رحلة إلى حافة الأرض، حيث الغلاف الجوي يقع على ارتفاع 60 ميلاً فوق الأرض.
لن تصل هذه الكبسولات فعليًا إلى الفضاء شبه المداري، لكنّها ستظل تحلق على ارتفاع أعلى بكثير من متوسّط الطائرة التجارية. وهذا يعني أن السائح سيحصل على مناظر رائعة للأرض والنجوم، لكن من دون فقدان الجاذبية والشعور المصاحب بانعدام الوزن، ولهذا السبب أصبح الحمام الفخم ممكنًا.وتأمل شركة "Space Perspective" أن تبدأ بنقل مجموعات تصل إلى ثمانية ركاب على متن رحلات فضائية، بحلول نهاية عام 2024.لكن لا تزال هناك مراحل عدّة قبل أن يتمكن البالون والكبسولة من الإقلاع عن الأرض.
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