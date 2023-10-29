مراكز غير مسبوقة.. إنجاز لجامعة الطائف في تصنيف شنغهاي العالمي

وحققت جامعة الطائف التواجد في الخمس قطاعات الرئيسة والظهور في 16 تخصصًا علميًا، متصدرة بذلك على العديد من الجامعات العالمية.وأظهر تصنيف "شنغهاي" جامعة الطائف في تخصص علوم الزراعة على ترتيب متقدم على مستوى العالم في المركز 43 عالميَّا، فيما ظهر تخصص العلوم البيطرية في المركز 101 من 150 عالميَّا.

وأشارت إلى أن التصنيف الصيني العالمي يعد من أقوى التصنيفات الدولية؛ حيث يتم ترتيب الموضوعات بالجامعات العالمية طبقًا لخمس معايير محددة ويتغير الوزن النسبي لهذه المعايير التي تعتمد على نشر الأبحاث في المجلات العلمية ذات الأثر الفعال.

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