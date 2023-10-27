مراسل يوثق الاشتباكات العنيفة بين الجيش الإسرائيلي و'كتائب القسام' على حدود غزة (فيديو)

وثق مراسل قناة"فوكس نيوز" الأمريكية، أصوات الاشتباكات العنيفة الدائرة في المناطق الشرقية لحدود قطاع غزة، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف منذ ساعات.

هذا وأعلنت"كتائب القسام" أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية توغلت في بلدة بيت حانون شمالي القطاع وشرق مخيم البريج وسط القطاع واشتباكات عنيفة تدور على الأرض. وقال القيادي في حركة"حماس"، أسامة حمدان:"مع بزوغ ساعات الفجر سيرى العالم آثار الملحمة البطولية الحدودية التي خاضها المقاومون في غزة".

وقد قوبلت"طوفان الأقصى" بعملية"السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. 7415 قتيلا بينهم 3038 طفلا و1726 سيدة و414 مسنا، وأكثر من 20 ألف جريح في القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري. headtopics.com

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حوار مع قناة RT إن المحتجزين المدنيين لدينا موقوفون بسبب جنسيتهم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم من حملة الجنسية المزدوجة.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا. headtopics.com

اقرأ أكثر:

RTARABIC »

«القسام»: 50 أسيراً في قطاع غزة قتلوا بالقصف الإسرائيليقالت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة حماس، إن عدد الأسرى الذين قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 50 أسيرا. اقرأ أكثر ⮕

كتائب القسام تعلن مقتل نحو 50 أسيراً إسرائيلياً لديها جراء القصف على غزةأكدت كتائب القسام، ارتفاع عدد قتلى الأسرى الإسرائيليين لديها في غزة إلى نحو 50، جراء القصف الإسرائيلي التواصل على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. اقرأ أكثر ⮕

كتائب القسام تنشر لقطات جديدة لرشقات صاروخية تجاه أهداف إسرائيلية.. (فيديو)نشرت كتائب القسام فيديو لرشقات صاروخية متتالية قالت إنها أطلقتها اليوم الجمعة تجاه أهداف إسرائيلية. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تقطع الاتصالات عن غزة.. وتشن هجوماً هو الأعنفمع إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية، كثفت تل أبيب غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة.وأفاد مراسل ال اقرأ أكثر ⮕

توغل إسرائيلي داخل قطاع غزة ليلا لمهاجمة أهداف تابعة لحركة 'حماس' 'فيديو'أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بتوغل قوات من الجيش الإسرائيلي إلى داخل قطاع غزة ليل الأربعاء على الخميس، بهدف شن سلسلة هجمات على أهداف لحركة 'حماس' داخل القطاع. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعتزم تمديد الإجلاء على حدود غزة ولبنان حتى نهاية العامذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الخميس)، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم تمديد فترة إجلاء سكان المناطق الواقعة على حدود غزة ولبنان حتى 31 ديسمبر. اقرأ أكثر ⮕