مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت كتائب"القسام" أن مقاتليها باغتوا القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا، بعد تسللهم خلف الخطوط الإسرائيلية واشتبكوا معهم.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.صرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بأنه تم إبلاغ عائلات 239 شخصا أن أبنائهم أسرى لدى حركة"حماس" بقطاع غزة، وشدد على أنهم سيلاحقون رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.

أفاد مصدر عسكري سوري باعتداء جديد شنته القوات الجوية الإسرائيلية ليلا من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.مهاجم ليفربول السابق: قررت الرحيل عن"الريدز" بعدما تدربت مع صلاح headtopics.com

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما جديدا على الرئيس الحالي جو بايدن خلال حدث انتخابي بمدينة نيفادا في ولاية آيوا.

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أكدت فيه رفضها بشكل قاطع الافتراءات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.أغلقت الشرطة جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك أمس السبت، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالتوجه نحو الجسر.أكد مستشار البنتاغون الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور، أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة برفع حدة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل. headtopics.com

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا اليوم.قال عضو قيادة حركة"حماس" في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.أفادت مراسلتنا بإطلاق صفارات الإنذار في هرتسيليا وتل أبيب ونيريم والعين الثالثة ونتيف هعسرة، مؤكدة سقوط 4 صواريخ في منطقة تل أبيب وضواحيها.

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مراسل RT: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنانأفاد مراسل RT بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف اليوم الأحد أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان. اقرأ أكثر ⮕

مراسل RT: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنانأفاد مراسل RT بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف اليوم الأحد أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان. اقرأ أكثر ⮕

مراسل RT: الجيش الإسرائيلي يقصف بلدتي علما الشعب ومروحين الحدوديتين جنوب لبنان بالقذائف الفوسفوريةأفاد مراسل RT اليوم السبت بأن الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بلدتي علما الشعب ومروحين الحدوديتين جنوب لبنان، بالقذائف الفوسفورية. اقرأ أكثر ⮕

مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنانأفادت مراسلتنا مسائ اليوم الأحد بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان. اقرأ أكثر ⮕

لبنان.. إصابة في صفوف اليونيفيل جراء قصف إسرائيليأصيب أحد ضباط قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 'اليونيفيل'، إثر قصف إسرائيلي على بلدة حولا قرب موقع العباد جنوبي لبنان. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تحبط إطلاق صاروخ من لبنان.. استهدف مسيّرةتتصاعد التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط عملية إطلاق صاروخ أرض-جو من لبنان على إحدى طائراته المسيرة ويرد بضربة على م اقرأ أكثر ⮕