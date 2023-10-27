مراسلتنا: إصابة 3 مبان سكنية في مدينة عسقلان بصواريخ أطلقت من غزة (فيديوهات+صور)

وقوبلت"طوفان الأقصى" بعملية"السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7326 قتيلا و18484 جريحا إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت"حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة في طابا.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.
أصاب صاروخ منشأة طبية في مدينة طابا، التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن غزة، على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالات إن إسرائيل انتقلت إلى"الهجوم المتعاظم" على قطاع غزة من الجو والبحر والبر.تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات. headtopics.com
نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.اتهم الحاخام الإسرائيلي يحُاد حداد مصر بمساعدة حركة"حماس" في غزة على مهاجمة إسرائيل، وأن"القاهرة تصدّر"الدواعش" إلى إسرائيل".
نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا متضمنا ما تم الاتفاق عليه في قمة السلام بالقاهرة يوم 21 أكتوبر الماضي، تضمن عدة نقاط تم الاتفاق عليها مع عدة دول عربية.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا.رد رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ على من وصفهم بـ"المزايدين" الذي يستخدمون اسم المملكة أو اسمه أو اسم موسم الرياض"كشماعة" لتحويل الأنظار عن حدث آخر أو وضع آخر. headtopics.com