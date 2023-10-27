مراسلتنا في لبنان: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت

الجيش المصري يعلن سقوط مسيّرة في طابا أدت لإصابة 6 أشخاصكشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.

استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.وسائل إعلام: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حوار مع قناة RT إن المحتجزين المدنيين لدينا موقوفون بسبب جنسيتهم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم من حملة الجنسية المزدوجة.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا.

علق البرلماني المصري والكاتب الصحفي مصطفى بكري على بيان المتحدث العسكري المصري، بأن هناك طائرة مجهولة سقطت بجوار وحدة الإسعاف في مدينة طابا.دمر الطيران الإسرائيلي مجمعا سكنيا بأكمله في اليرموك وسط غزة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني حتى الآن 120 قتيلا ونحو 260 جريحا، فيما لا يزال 300 شخص في عداد المفقودين.أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس بيانا طالبت فيه روسيا بطرد ممثلي حركة"حماس" فورا من موسكو. headtopics.com

نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا متضمنا ما تم الاتفاق عليه في قمة السلام بالقاهرة يوم 21 أكتوبر الماضي، تضمن عدة نقاط تم الاتفاق عليها مع عدة دول عربية.أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد في تل أبيب، صرحت الأسيرة المفرج عنها يوخفيد ليفشيتز (85 عاما) بأن عناصر"حماس" كانوا"ودودين للغاية" ما أثار حفيظة مؤيدي إسرائيل.

اقرأ أكثر:

RTARABIC »

مراسلتنا: قصف إسرائيلي على مناطق عدة في جنوب لبنانأفادت مراسلتنا في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي قصف مساء اليوم الجمعة مناطق عدة في جنوب لبنان. اقرأ أكثر ⮕

طيران حربي إسرائيلي فوق جنوب لبنان... وحرائق بفعل القذائف الفوسفوريةحلَّق الطيران الاستطلاعي والحربي لأكثر من مرة، صباحّ اليوم فوق جنوب لبنان، وسط استمرار الحرائق في محيط عيتا الشعب بفعل القصف الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية. اقرأ أكثر ⮕

لبنان.. 'حزب الله' يعلن مقتل اثنين من عناصره بمواجهات مع إسرائيلليرتفع عدد قتلى الحزب إلى 45 في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية منذ 7 أكتوبر الجاري... - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

فيديو: إسرائيل تعلن تصفية نائب قائد المخابرات في حماسأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، مقتل نائب قائد مديرية المخابرات في حركة 'حماس' في ضربة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

فيديو: إسرائيل تسقط صاروخا فوق طبريا أطلق من لبنانأفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإسقاط صاروخ أرض جو، أطلق من لبنان، واستهدف مسيرة إسرائيلية فوق بحيرة طبريا. اقرأ أكثر ⮕

حرائق الحدود تقوّض حدة القصف بين «حزب الله» وإسرائيلتراجعت حدة القصف بين «حزب الله» وإسرائيل على حدود لبنان الجنوبية طوال يوم الخميس، وسط استنفار في لبنان لإطفاء الحرائق التي أشعلتها القوات الإسرائيلية. اقرأ أكثر ⮕