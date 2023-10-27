مراسلنا: قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة جنوبي لبنان

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا واسعا بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعيه لتحقيق"نبوءة أشعياء".أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يعد استفزازات ويخلق توترا إضافيا في المنطقة.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة.في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.

نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد في تل أبيب، صرحت الأسيرة المفرج عنها يوخفيد ليفشيتز (85 عاما) بأن عناصر"حماس" كانوا"ودودين للغاية" ما أثار حفيظة مؤيدي إسرائيل.وصل اليوم الخميس، وفد قيادي من حركة"حماس" الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو."تسليم مصر مفاتيح غزة".. headtopics.com

اقترح ديفيد برودت المدير التنفيذي السابق للخزانة العامة الإسرائيلية رئيس بنك"لئومي" الخبير في اقتصاد الأمن، تسليم مصر إدارة قطاع غزة.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أعلن مصدران أمنيان مصريان بحديث لـ"رويترز" أن قذيفة سقطت في مدينة نويبع على الساحل الغربي لخليج العقبة بالبحر الأحمر، وأن السلطات المختصة تحقق في الحادث.

رفع مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، خلال خطابه في الجمعية العامة رمز استجابة سريعة (QR code)، زعم أنه يحوي أدلة على"جرائم حماس" التي ارتكبتها في 7 أكتوبر.قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة. headtopics.com

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