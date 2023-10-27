مراسل CNN: قصف كثيف على قطاع غزة وجولات من نيران الدبابات والمدفعية

وقال روبرتسون الموجود في مدينة سديروت: "لقد كانت هناك جولات ضخمة من نيران الدبابات سُمعت من مكان تواجدنا".وتحدثت تقارير عن انقطاع في الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة تزامنا مع القصف الإسرائيلي العنيف.

وقال العديد من سكان غزة لشبكة CNN إن الغارات الجوية ليلة الجمعة كانت الأكثر كثافة التي شهدوها منذ بدء الأعمال العدائية قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع. وأصدرت شركة "جوال" التابعة لشركة الاتصالات الفلسطينية التي تقدم خدمات الهواتف المحمولة إلى قطاع غزة بياناً مساء الجمعة قالت فيه "إن القصف الشديد في الساعة الماضية أدى إلى تدمير جميع الوسائل المتبقية التي تربط غزة بالعالم الخارجي" مما أدى إلى "انقطاع كامل لخدمات الاتصالات".

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