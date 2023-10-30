مراسلة الجزيرة تروي تفاصيل قصف موقع في مخيم جنين

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12 شهيدًا في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليااستشهد 12 فلسطينيًا اليوم في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال غزة. اقرأ أكثر ⮕

4 شهداء في اقتحام مخيم جنين.. والاحتلال يواصل حملات الاعتقال في مدن الضفةاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، واستُشهد 4 اشخاص وأُصيبَ 9 آخرين، فيما أفاد مراسل TRT عربي باعتقال نحو 57 فلسطينياً في حملة اعتقالات بعدد من المدن والقرى في الضفة الغربية. اقرأ أكثر ⮕

اشتباكات بين المقاومة والاحتلال بعد اقتحام مخيم جنين في الضفة (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

12 شهيدًا وأصابة أكثر من 20 آخرين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جبالياسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

12 شهيدا في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليااستشهد 12 فلسطينيًا اليوم في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 12 فلسطينيًّا استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، في قصف على منزل في... اقرأ أكثر ⮕

لبنان.. إصابة في صفوف اليونيفيل جراء قصف إسرائيليأصيب أحد ضباط قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 'اليونيفيل'، إثر قصف إسرائيلي على بلدة حولا قرب موقع العباد جنوبي لبنان. اقرأ أكثر ⮕