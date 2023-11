مراد مكرم: لا أحب تجسيد أدوار الشر.. ولكن!

*محمد سليمان عبد الملك أكد أنك لم تكن المرشح الأول للدور وأن الدور مساحته صغيرة فما الذي حمسك للموافقة عليه؟ **"عصام" ليس مجرد طبيب عادي، فعلى الرغم من صغر مساحة الدور ولكنه مؤثر بشكل كبير في الأحداث، فالمهم كان طريقة تحول عصام من طبيب عادي إلي شخص متوحش ومريض نفسيا بهذا الشكل. فهي شخصية لها العديد من الأبعاد، فكل الأشخاص لهم دوافعهم، وهو له دوافعه ليكون بهذا الشكل وهو ما سيتعرف عليه الجمهور من خلال الحلقات. فالشخصية التي أقدمها خلال العمل ليس لها أي علاقة بقضية"الذكاء الاصطناعي" الذي يناقشه العمل فيما بعد.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALARABIYA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: لماذا يجد المراهقون صعوبة في الدراسة 'صباحا'؟!يستيقظ الأطفال الذين هم دون الثالثة من العمر مبكرا، ولكن مع التقدم بالعمر يصبح معظمهم من هواة السهر والنوم في فترة الصباح، لذلك لا يرغبون بالدراسة من الثامنة صباحا.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: 'العلا FM'.. تجسيد لمنجم تاريخي بعيون سعودية إبداعيةسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: لا تأخذ 10 ملاعق.. 'ضوابط تناول العسل' يبرزها 'الخضيري': 'زين' ولكنسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: إصابة «باتنا» تُربك حسابات الفتح قبل الهلاليُجري المغربي مراد باتنا لاعب الجناح بفريق الفتح اختبارات طبية، من أجل التأكد من نوعية الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الشباب ضمن مباريات بطولة كأس الملك.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: 'بوليتيكو': إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية في غزة ولكن ليس وقف إطلاق النارأفادت صحيفة 'بوليتيكو' نقلا عن مصدر، أن إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: نتنياهو: خسائرنا في الحرب مؤلمة رغم الإنجازات (فيديو)وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه بأن الحرب ستستمر حتى 'تحقيق النصر'، مشيرا إلى أن 'الحرب طويلة لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕