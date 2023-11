مذيعة CNN تسأل متحدثًا باسم الجيش الإسرائيلي أين كان يفترض أن يذهب الفلسطينيون بعد الغارة؟.. شاهد رده

وتابع بالقول: "الحقيقة المحزنة التي تتكشف الآن هي أن المدنيين في غزة يدفعون ثمن الفظائع التي ترتكبها حماس. نحن نخوض معركة هنا للدفاع عن أنفسنا. لا يمكننا أن نسمح باستمرار في وضع تبقى فيه حماس بعد الفظائع التي ارتكبتها في السابع من أكتوبر، ولكي نتمكن من حماية أنفسنا، يتعين علينا القضاء على حماس أينما كانت. حتى لو كانوا يختبئون في الأنفاق تحت المناطق المأهولة بالسكان"، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بعدم قدرة سكان المخيم على المغادرة وسط مطالبتهم بالقيام بذلك، رد كونريكوس بالقول: "بلا، يمكنهم ذلك. لقد اتخذوا قرارا. حقيقة أنهم اتخذوا القرار الخاطئ لا يجعلهم هدفًا. هذا ليس ما أقوله. أنا أقول إننا حذرنا مسبقا. الجميع في جباليا يعرف، نفس الشخص الذي كان يحمل المورقة التي تدرج الوفيات المؤسفة في عائلته، أشعر بما يشعر به. لكنه يعلم أن حماس هناك. يعلم أن المكان مليء بما يسمونه المقاومة. كلهم يعرفون ويعرفون أنه سيقاتلون هناك ويعرفون أن أكثر مكان آمن لهم ليس هناك وإنما جنوبًا".

