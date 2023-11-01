مذكرات الراحل 'ماثيو بيري' تعود لصدارة قوائم الكتب في أمريكا وبريطانيا

وأصبحت السيرة الذاتية لممثل مسلسل “فريندز” من أكثر الكتب مبيعاً مرة أخرى بعد عام تقريباً من صدورها، وتوثق مذكرات بيري الوقت الذي قضاء في مسلسل فريندز التاريخي المحبوب، والذي استمر لعشرة مواسم، بينما تكشف أيضاً عن تفاصيل حول معركته الطويلة مع الإدمان.
تصدرت مذكرات بيري عناوين الصحف العام الماضي بسبب انفتاحها وصراحتها التي وصف بها معاناته الصحية خلال جولات إعلامية واسعة النطاق. وكشف أنه أنفق 9 ملايين دولار في محاولة للتخلص من الإدمان، واعترف بأنه حضر 6000 اجتماع تثقيفي حول الإدمان، وخضع لإعادة التأهيل 15 مرة.
بالإضافة إلى اكتشافاته حول الآثار المروعة لإدمان المخدرات والكحول، والتي جعلته يعاني من انفجار في القولون ويدخل في غيبوبة، أدلى بيري ببيان مخيف في مقدمة الكتاب، قائلاً: “ يجب أن أموت إن عقلي يريد قتلي، وأنا أعلم ذلك أشعر بوحدة كامنة في داخلي، ولكني أتشبث بفكرة أن شيئاً ما سيصلح حالي ذات يوم”
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