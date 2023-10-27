مديرة 'يونيسف': فقدنا الاتصال بزملائنا في غزة

أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة"يونيسف" كاثرين راسل أنهم فقدوا الاتصال بزملائهم في قطاع غزة.

وأعربت راسل عبر حسابها في منصة"إكس"، ليل الجمعة/السبت، عن قلقهم البالغ حيال مليون طفل في غزة سيقضون ليلة أخرى من الرعب الذي لا يوصف.وفي وقت سابق الجمعة، أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، أن"القوات البرية التابعة له ستقوم بتوسيع نشاطها هذه الليلة في قطاع غزة"، تزامنا مع قصف مكثف على القطاع، وانقطاع كامل الاتصالات والإنترنت.

وتشن إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة. headtopics.com

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

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