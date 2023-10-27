مدن الضفة تشهد مسيرات حاشدة تنديدا بالحرب على غزة

ندد آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، الجمعة، بالهجمات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة التي تتواصل لليوم الـ21 على التوالي.ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورايات الفصائل، وهتفوا منددين بـ"الجرائم الإسرائيلية".وقال شهود عيان للأناضول، إن مسيرات وصلت نقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي.ولليوم الـ21 على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة في إطار عملية عسكرية سماها"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة"حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية"طوفان الأقصى"، ردا على"اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​

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