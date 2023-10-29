مدعي المحكمة الجنائية : انتهاكات واضحة ترتكبها إسرائيل في حربها على غزة

حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، من عرقلة وصول المساعدات الإغاثية الإنسانية لقطاع غزة، في ظل ما يعانيه الفلسطينيون الذين يعيشون أوضاعاً شديدة القسوة جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والأراضي المحتلة.

وقال في مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة الليلة الماضية: إن هناك حاجة مُلحة لتطبيق العدالة الدولية وحماية الفئات المجتمعية الأكثر ضعفاً وهشاشة، وأنه لا يمكن للعالم غض الطرف عن معاناة الأبرياء، ولا أن يقف صامتاً إزاء هذا الوضع الكارثي، مشيراً إلى أنه يعمل على تكثيف الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة وحماية حقوقهم وتحقيق العدالة.

ونوه بأنه بموجب القانون الدولي الإنساني يجب حماية الأرواح البريئة، لافتاً النظر إلى وجود انتهاكات واضحة ترتكبها -إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال- في حربها على قطاع غزة، ومعرباً عن قلقه إزاء عدد الحوادث المتزايدة التي تحدث من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. headtopics.com

وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ختام المؤتمر، منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع المحكمة أن تقوم بإرسال أي أدلة “ملاحظات أو تقارير “، كدلائل ملموسة تُقدَم إلى لها؛ لتحقيق العدالة من أجل الضحايا والالتزام بميثاق روما “النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” وبناء الأدلة وإعادة الحقوق لأصحابها الفلسطينيين.

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