مدرب اليوفي: الواقعية ستقودنا لإنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل

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وسيستعيد أليغري جهود اثنين من مهاجميه البارزين؛ وهما فيدريكو كييزا ودوسان فلاهوفيتش، لخوض الدقائق كاملة بعد مشاركتهما الجزئية في مباراة ميلان عقب غياب بسبب الإصابة. سجّلت لاعبة الوسط جيني هيرموسو هدفاً في مباراتها الأولى مع منتخب إسبانيا للسيدات (الجمعة) منذ أن قام رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، لويس روبياليس، بتقبيلها بالقوة خلال حفل توزيع ميداليات كأس العالم.

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وأصدر إيفرتون بياناً في مارس (آذار) الماضي، عندما تم تأكيد إحالة القضية إلى لجنة مستقلة. وأضاف: «النادي يعترض بشدة على مزاعم عدم الامتثال، وهو واثق تماماً مع فريق الخبراء المستقلين من أنه لا يزال ملتزماً بجميع القواعد واللوائح المالية... إيفرتون مستعد للدفاع بقوة عن موقفه أمام اللجنة». headtopics.com

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وجاء ما يقرب من 65 في المائة من الطلبات من ألمانيا، تليها إنجلترا وفرنسا وإسبانيا والنمسا. في المجمل تلقى «يويفا» طلبات لشراء التذاكر من 206 دول. ومن خارج أوروبا جاءت أكثر الطلبات من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين والمكسيك. ما يقرب من 525 تذكرة تم طلبها من تلك الدول. headtopics.com

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وفاز يونايتد بقيادة إريك تن هاغ بثلاث مباريات متتالية، بما في ذلك الفوز المثير 1/0 على كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي. وسحق سيتي منافسه يونايتد 6/3 على أرضه الموسم الماضي، لكنه خسر 2/1 على ملعب أولد ترافورد.

وأضاف المدرب الإسباني أنه من السابق لأوانه معرفة الفرق التي ستتنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. مشيراً: «جميع الفرق موجودة في إطار المنافسة. بعض الفرق التي تأخرت قليلا يمكنها العودة... عندما تلعب تسع مباريات فقط، ستحدث أشياء كثيرة بعدها. تأخرنا في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، ولكن امتلكنا القدرة على الفوز (بلقب الدوري)».

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