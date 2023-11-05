مدرب الاتحاد يتحدث عن مباراة القوة الجوية

وتابع مدرب الاتحاد في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الأحد:"فريق القوة الجوية صعب ونخوض المباراة للفوز وسأحدد الأجانب الخمسة للمباراة بعد مران الفريق اليوم الأحد".وأضاف:"الفريق يعاني من إصابات منذ بداية الموسم لذلك التشكيل يتغير في أكثر من مباراة نتصدر مجموعتنا بالنقاط الكاملة.. وسنحارب للفوز أمام القوة الجوية".

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