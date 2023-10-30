مدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تطبق الدوام الشتوي الأحد المقبل

بحضور وزير الطاقة..

“مستقبل الاستثمار” تطلق مبادرة “ويف” بقيادة الأميرة ريما بنت بندر لتنسيق جهود إعادة التوازن البيئي

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الأحد المقبل.. تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الطائفتطبيق الدوام الشتوي في مدارس الطائف الأحد المقبل اقرأ أكثر ⮕

غداً.. بدء تطبيق الدوام الشتوي بمدارس الجوف | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةغداً.. بدء تطبيق الدوام الشتوي بمدارس الجوف أعلنت إدارة التعليم بالجوف، أنه سيتم بدءاً من الغد تطبيق الدوام الشتوي في كافة مدارس المنطقة. اقرأ أكثر ⮕

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام الشتوي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةإدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام الشتوي حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بداية تطبيق الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة 'البنين والبنات'، اقرأ أكثر ⮕

تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةتعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس الطائف والمحافظات التابعة لها اقرأ أكثر ⮕

لسوء الطقس.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الطائف والباحةأعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً، واستمرارها عبر منصة مدرستي. اقرأ أكثر ⮕

“تعليم الرياض” يبدأ الدوام الشتوي في المدارس الأحد المقبلصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕